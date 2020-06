Exclusief voor abonnees 'Zonnekoning' Patrick Decuyper krijgt twee jaar met uitstel 13 juni 2020

Patrick Decuyper, de ex-CEO van Zulte-Waregem en Royal Antwerp FC, is door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar, waarvan de helft met uitstel. De zogenaamde 'zonnekoning' pleegde in 2010 fraude met groenestroomcertificaten via ex-marktleider Enfinity. Vijf andere verdachten kregen celstraffen van 18 maanden tot 3 jaar, waarvan ook een deel met uitstel. Vier bedrijven, waaronder Enfinity, kregen boetes van 144.000 en 288.000 euro. De verschillende betrokkenen moeten Fluvius ook een schadevergoeding betalen die meer dan 13 miljoen euro bedraagt. "De feiten zijn buitengewoon ernstig", oordeelde de rechtbank. "Door schriftelijke documenten die de veiligheid van elektrische installaties moeten attesteren te vervalsen, is niet alleen de maatschappelijke orde aangetast, maar was ook de veiligheid van mensen in gevaar."

