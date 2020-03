Exclusief voor abonnees "Zone 30 moet nieuwe norm zijn" Verkeersorganisaties 02 maart 2020

Maak van 30 kilometer per uur de nieuwe norm in de bebouwde kom. Dat vragen de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, veiligheidsinstituut Vias, de Voetgangersbeweging en de Fietsersbond aan de Vlaamse regering. De oproep volgt op een internationale verkeersveiligheidstop in Stockholm, waar de vertegenwoordigers van 140 landen een plan ondertekenden waarin die maatregel staat. De cijfers spreken voor zich: in een zone 30 wordt er niet alleen minder gebotst, de ongevallen zijn er ook minder dodelijk. Of dat voldoende is voor Vlaams minister Lydia Peeters (Open Vld) om de regels daadwerkelijk aan te passen, is nog maar de vraag. Dit moet eerst grondig bekeken worden door de administratie, klinkt het. (ADB)

