"Zónder verlengingen naar kwartfinale, dat scheelt" Georges Leekens ('97-'99, '10-'12) 03 juli 2018

"Ik vond de comeback niét onwaarschijnlijk. Deze Belgische ploeg heeft zo'n maturiteit dat ik er wel vertrouwen in had. En ja, misschien was er wat geluk gemoeid en heeft Kawashima een handje geholpen. Maar het stemt me tevreden dat we niet enkel op basis van geluk of talent hebben gewonnen. Het ging ook over intelligentie, mentaliteit. De invallers hebben gedaan wat ze moesten doen. Dat was onze grote sterkte. De match tegen Japan maakte duidelijk dat een WK niet met 11 maar met 23 gespeeld wordt."

