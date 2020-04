Exclusief voor abonnees "Zonder vaccin worden Spelen ook in 2021 lastig" 29 april 2020

00u00 0

De olympische atleten kunnen maar beter hopen dat er een vaccin tegen het coronavirus op de markt komt, want zónder wordt het volgens Yoshitake Yokokura, de voorzitter van de Japanse gezondheidsorganisatie, lastig om ook in 2021 de Spelen te organiseren. "Ik zeg nu niet of we de Olympische Spelen volgend jaar wel of niet moeten laten doorgaan", stelt hij. "Maar wel dat het zonder een goed vaccin heel moeilijk wordt." Yokokura vreest dat het nog even kan duren voor er een doeltreffend vaccin beschikbaar zal zijn.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen