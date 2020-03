Exclusief voor abonnees "Zonder EK meer tijd voor nationale en Europese competities" BAYERN-VOORZITTER RUMMENIGGE 14 maart 2020

00u00 0

Als het van Karl-Heinz Rummenigge (64) afhangt, gaat het EK komende zomer niet door. De topman van Bayern München sluit uitstel niet uit, maar denkt ook aan een totale afgelasting. "Dat is misschien noodzakelijk." De Duitser haalt in eerste instantie argumenten aan voor de volksgezondheid. "We weten niet hoe de situatie rond het nieuwe coronavirus over enkele maanden zal zijn", aldus Rummenigge. "Maar het evenement is verdeeld over twaalf landen en dat betekent dat veel fans veel gaan reizen. Dat is in die periode mogelijk nog steeds niet verstandig." Daarnaast zegt Rummenigge: "Vrijwel overal liggen de competities stil. Zonder EK hebben we meer ruimte om de wedstrijden alsnog in te plannen, zowel nationaal als internationaal. Dat is natuurlijk ook iets om rekening mee te houden. Al was het maar omdat veel clubs nu financiële verliezen lijden. Het zou goed zijn, mochten die achteraf ingehaald kunnen worden. We moeten samen naar oplossingen zoeken, anders dreigen problemen." (PJC)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis