"Zonder Dury was ik nooit gebleven" Bongonda 04 augustus 2018

Theo Bongonda is klaar om te vlammen. Onverhoopt nóg een seizoen bij Zulte Waregem. "Eerlijk: ik had eerst niet gedacht dat ik hier een extra jaar zou blijven", lacht de flankaanvaller. "Belgische topclubs en clubs uit grote competities toonden interesse. Alleen moet ik realistisch blijven. Vorig seizoen heb ik amper 15 matchen gespeeld. Het was beter om langer bij Essevee te blijven - hier voel ik me goed en ben ik zeker van mijn plaats. Maar zonder de aanwezigheid van Dury was ik nooit gebleven." Na een schorsing op speeldag één kan Bongonda vanavond in de Ghelamco Arena beginnen aan de missie om zijn carrière te herlanceren. "Het zal aan mij zijn om vooraan het verschil te maken", beseft de voormalige belofteninternational, die gisteren officieel het rugnummer 10 van Onur Kaya overnam. Een ander cijfer dat de hoge verwachtingen van Zulte Waregem in Bongonda aantoont, is de 1,6 miljoen euro die het voor hem neertelde. "Voor druk zorgt dat niet. Het is zelfs een motivatie om de club van mijn hart iets terug te geven voor die inspanning." (VDVJ)

