"Zonder druk naar Brugge" 07 december 2018

00u00 0

Tweede landelijke B

RHK Oostende trekt zaterdagavond naar leider Racing Brugge voor het volgende competitieduel. "Derby's zijn altijd leuk", klinkt het bij Gilles Bernaert. "We zijn vooral blij dat we vorige week de overwinning wisten te pakken tegen Ronse-Kluisbergen. Die wedstrijd hebben we goed gecontroleerd en zorgt voor het nodige vertrouwen, ook al hebben we nu twee heel moeilijke wedstrijden voor de boeg. Dit weekend treffen we met Racing Brugge de leider, de week erop is Gent-Oost de tegenstander, de nummer twee. Geen gemakkelijke wedstrijden, maar deze confrontaties zijn voor onze tegenstanders veel belangrijker dan voor ons. Wij voelen totaal geen druk, want niemand verwacht dat we de drie punten zullen pakken. Voor hen is het echter 'van moeten'. Niets moet, maar dat betekent natuurlijk niet dat we er niet voluit voor gaan en een kansje hebben. We zitten op dit moment aan drie overwinningen, maar dat hadden er zeker twee meer kunnen zijn. We werken verder en hopen in ieder geval het behoud af te dwingen." (BVDO)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN