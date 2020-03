Exclusief voor abonnees "Zonder de vrachtwagenchauffeurs zouden de rekken nu helemaal leeg zijn" 25 maart 2020

Als zelfstandig logopedist kon ik niet anders dan mijn praktijk te sluiten. Ik vond dat ik mijn verantwoor- delijkheid moest nemen, zowel voor mijn cliënten als voor mijn kinderen en man. Laatstgenoemde is hartpatiënt. Waarom worden wij niet verplicht te sluiten? Ik begrijp dit niet. Hoe kan ik kwaliteitsvolle therapie aanbieden én rekening houden met de nodi- ge maatregelen? Dat kan niet! Ik wil zeer graag via een online platform werken, maar de vraag van onze beroepsvereniging om online logopedie in een wette- lijk kader te gieten, wordt al jaren genegeerd, waar- door dit nu geen alternatief is. Als wij op dit moment cliënten online therapie geven (als dat al mag?), krijgen zij hiervoor geen terugbetaling. Wie zal in tijden van crisis logopedie kunnen betalen aan de volle pot? Waarom geen duidelijkheid voor álle zelfstandigen?

Annelies Vivijs, logopedist-stottertherapeut

