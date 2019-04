Exclusief voor abonnees "Zondag probeer ik kasseien er uit te rijden" 05 april 2019

Greg Van Avermaet verkende gisteren opnieuw een stuk van de Ronde van Vlaanderen. Een prima training, zo bleek. "De bergjes en kasseien liggen er nog. Ik probeer ze er zondag uit te rijden", grapte hij achteraf. CCC brengt volgens ploegleider Fabio Baldato "zeven kerngezonde renners" in stelling. "Zes van hen zullen er alles aan doen om onze kopman zo goed mogelijk af te zetten in de finale. Greg presteert het best als de koers superhard is. De afstand speelt daarbij in zijn voordeel. Hopelijk wordt dit zijn jaar." De ploeg: Van Avermaet, Gradek, Schär, Van Hoecke, Van Hooydonck, Wisniowski en Van Keirsbulck. (BA/JDK)

