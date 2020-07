‘Zomerhelden’ moeten bloedvoorraad redden: Rode Kruis start campagne, nu er veel meer bloed nodig is dan voor lockdown Esther De Leebeck

02 juli 2020

05u00 4 De Krant Ziekenhuizen hebben deze zomer fors meer bloed nodig dan voor de coronacrisis, onder meer doordat uitgestelde operaties nu wel doorgaan. Maar de zomer - traditioneel een periode met een lagere bloedvoorraad - kan roet in het eten strooien. Daarom lanceert Rode Kruis-Vlaanderen een nieuwe campagne.

87.000 bloedzakjes zijn er deze en volgende maand alleen al nodig, net als 26.500 zakjes plasma, dat gebruikt wordt om onder meer patiënten met ernstige stollingsstoornissen te helpen. Dat is veel meer dan anders - het gaat om bijna de helft van wat in heel vorig jaar aan bloedzakjes naar de Vlaamse ziekenhuizen ging. "We merken dat de vraag naar bloed sinds mei hoger is dan voor de lockdown", zegt Ine Tassignon, woordvoerster van Rode Kruis-Vlaanderen. "Niet-dringende operaties werden door de coronacrisis uitgesteld en ziekenhuizen proberen nu zo veel mogelijk in te halen."

Negatief

Nochtans is de zomer voor het Rode Kruis een periode dat de bloed- en plasmavoorraad het traditioneel zwaar te verduren krijgt. "In de vakantieperiodes zijn onze donoren minder beschikbaar en slaan ze hun trouwe bloedgift al eens over." Vooral de nood aan donoren met een negatieve bloedgroep blijkt hoog.

De gevolgen van het wegblijven van donoren kunnen ernstig zijn. "Als we naar een kritieke ondergrens dreigen af te zakken - onder de 6.000 bloedzakjes in voorraad - moeten ziekenhuizen gaan rantsoeneren. Met als gevolg dat bepaalde operaties uitgesteld kunnen worden. Zulke situaties moeten we écht vermijden", aldus Tassignon. Op dit moment zit de voorraad nog boven de 10.000 zakjes.

Om een tekort te vermijden, lanceert het Rode Kruis een nieuwe zomercampagne, met de steun van enkele bekende Vlamingen. Die hebben bovendien vaker tijd, nu er geen festivals, Olympische Spelen of EK's zijn. Onder anderen zangers Tourist LeMC en Willy Sommers en basketbalspeelster Ann Wauters zetten zich in om 'Zomerheld' te worden voor het Rode Kruis. Niet alleen geven ze zelf bloed of plasma, ze verspreiden ook zo veel mogelijk eerstehulptips.

Tekenbeet of trombose

Wauters weet goed waarom ze zich inzet, zegt ze. "In maart liep ik het coronavirus op. Ik heb aan den lijve ondervonden hoe belangrijk het is om solidair te zijn en elkaar te helpen. Normaal zou ik naar de Olympische Spelen vertrekken, maar mijn zomer ziet er nu helemaal anders uit. Ik spendeer meer tijd met de mensen die ik liefheb en dan is het eens zo belangrijk om alert te kunnen reageren in noodsituaties - een kind met een tekenbeet, of iemand die een trombose krijgt."

Het Rode Kruis hoopt met deze zomercampagne ook andere mensen aan te sporen om bloed te geven. Op vrijdag 10 juli vindt er alvast een grote inzameling plaats in het Koning Boudewijnstadion in Brussel.

Een zomerkit met eerstehulptips kan gratis aangevraagd worden via www.rodekruis.be/zomerhelden

