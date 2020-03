Exclusief voor abonnees "Zomercollectie volledig in solden" Bij deze zelfstandigen staat het water nu al aan de lippen 18 maart 2020

"Vorige vrijdag heb ik hier nog goed gewerkt", vertelt Rebakka Devriese (35) van boetiek Bluesense in Torhout. "De week voordien had ik met een lingeriewinkel en een schoenenzaak een modeshow georganiseerd. 180 mensen betaalden 65 euro voor een menu en de show. De dagen die volgden had ik een een hele goede verkoop. Die is nu abrupt gestopt. Ik had geïnvesteerd in een zomercollectie, ik vrees dat ik die volledig in de solden ga moeten stoppen. Maart is de belangrijkste maand voor boetieks en schoenenwinkels: iedereen kiest dan zijn outfit voor de trouw- en communiefeesten in het voorjaar. De bank staat me toe de afbetaling van mijn krediet een maand over te slaan, en ik probeer een regeling te treffen met mijn leveranciers. Maar financieel zijn de gevolgen niet te overzien." (IDV)

