"Zolang we op het verschil blijven focussen zal er niets veranderen" Zeg gewoon 'wij'

Wat George Floyd is overkomen, is een regelrechte schande. Soortgelijke zaken gebeuren wereldwijd, ook bij ons. Er is dus werk aan de winkel. Eerst en vooral moeten we allemaal in eigen boezem kijken, maar vervolgens ook - als daar inderdaad nood aan is - anonieme tests invoeren. Verdoken racisme blijkt immers iets dat eigen is aan de mens, en is veelal slechts het gevolg van angst voor het onbekende. Enkel met de vinger wijzen lost niets op. Integendeel. Ook de politiek zou beter zwijgen en aan zelfreflectie doen. In België bestond er in de jaren 70 en 80 niet enkel verdoken maar ook klaar en duidelijk racisme, getuige hiervan de affiches 'Verboden voor Noord-Afrikanen' op de deur van zo goed als elke horecazaak in de steden. De toenmalige machthebbers lieten het toe of moedigden het zelfs aan. Hoe vaak ben ik de deur niet gewezen met mijn toenmalige vrienden? Hoe vaak vroeg de politie niet naar onze identiteitskaarten, terwijl we op klaarlichte dag op een bankje in het park zaten? Dat is vandaag gelukkig niet meer denkbaar - de politie is eerder de geviseerde partij geworden, en dat is dan ook weer niet de juiste oplossing.Laten we alvast beginnen met het juiste woordgebruik. Waarom nog langer zoeken naar andere/betere woorden om het verschil aan te duiden, waarna ook dat weer geschrapt dreigt te worden omdat het iemand anders pijn kan doen? Zeg gewoon 'wij' in plaats van over witten (of blanken) en zwarten te spreken, over hetero en holebi, over man, vrouw of transgender, over jong (actief) en oud, over moslims, joden of katholieken en ongelovigen. Zolang we op het verschil blijven focussen, zal er niets veranderen. Vandaag sta ik net als iedereen achter de slogan 'Black Lives Matter', maar voor nadien geef ik de voorkeur aan 'All Lives Matter'.

Lieve Veerman

