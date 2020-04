Exclusief voor abonnees "Zolang deze voorzitter er is, zet ik geen voet meer op AS Roma" Totti kan wel janken 20 april 2020

00u00 0

De relatie tussen Francesco Totti (43) en het bestuur van AS Roma is zwaar verloederd. Totti heeft zijn gedwongen afscheid in 2017 - de club gaf hem geen nieuw contract - niet verteerd. "Ik wilde helemaal niet stoppen. Ik had nog veel te bieden", zegt hij in een gesprek met generatiegenoot Luca Toni. "Ik zou het oké hebben gevonden om deel uit de maken van de kleedkamer en de trainer te helpen. Bovendien kwam het stadion nog altijd tot leven, telkens als ik als invaller het veld op kwam." Totti kreeg achteraf een functie als directeur, maar dat was slechts schone schijn.

