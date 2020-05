Exclusief voor abonnees 'Zoen' van Boyata, snot van Hummels Even de regels vergeten... 18 mei 2020

De nieuwe gedragscode die van kracht is door de coronacrisis werd even uit het oog verloren. Dedryck Boyata knuffelde ploegmaat Grujic bij een 0-0-stand tijdens een hoekschopfase én hij leek hem - op een druk besproken foto - een zoen op de wang te geven. De Rode Duivel gaf gisteren uitleg op Instagram. "Het was geen kus en zelfs geen viering", schrijft de verdediger. "Ik verontschuldig mij dat ik mijn handen op het gezicht van Marko gelegd heb. Ik wilde hem alleen aanwijzingen voor een standaardsituatie geven."

