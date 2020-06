Exclusief voor abonnees "Zo uitkomen voor hun ambities: HEERLIJK" 6 miljoen voor een linksback? Degryse over 'grootmacht Gent' 26 juni 2020

00u00 0 De Krant Zes miljoen voor Núrio (25). Een linksback. Dat doe je niet zomaar, AA Gent. Huisanalist Marc Degryse voelt dat de Buffalo's zich wapenen om de strijd met Club Brugge aan te gaan.

Marc Degryse stond gisteren een hele dag op de golf course, maar om het over AA Gent te hebben, legde hij zijn clubs met plezier even aan de kant. "Ivan, ik zou niet twijfelen over Mbokani."

Marc, AA Gent legt 6 miljoen voor Núrio. Stevig bedrag voor een linksachter.

Degryse: "Zes miljoen is een forse investering, zeker in deze periode. Toen ik hem voor het eerst bij Charleroi zag, was ik meteen verkocht. Hij maakte indruk. Met zijn offensieve drive probeert hij over zijn tegenstander heen te gaan. Hij viel nadien wel een beetje terug, maar intrinsiek is zijn potentieel heel groot."

Uit dit soort transfers spreekt ambitie.

"Ja, maar dat voelde je al aan de uitspraken van de voorzitter een paar weken geleden tijdens de persvoorstelling van T2 Wim De Decker, Botaka en Roef. AA Gent gaat voor de titel en dat vind ik wel mooi. De Witte zei toen al dat dat niet de laatste inkomende transfers zouden zijn en hij komt zijn belofte na. Als ze zoveel investeren, denk ik dat ze er alles aan zullen doen om Jonathan David te houden."

Je zou het ook anders kunnen bekijken. Gent is zeker dat David vertrekt en weet dat het straks 30 miljoen mag bijschrijven op de bankrekening. Waardoor ze nu meteen fors kunnen uithalen.

"Als er straks 30 miljoen binnenkomt voor David kan Gent nog drie of vier van deze transfers doen om de kern in de breedte te wapenen voor een titelstrijd."

Gent ambieert het allerhoogste, Jess Thorup weet wat hem te doen staat.

"De druk zal er zijn, of hij dat nu wil of niet. Door nu al zo vroeg die versterkingen binnen te halen is Thorup verplicht om er meteen te staan in de competitie. En de achterliggende gedachte is natuurlijk die Champions League. De Witte en Louwagie willen dat die groep klaar is midden september, voor die voorronde van de Champions League. Het is Club gelukt vorig jaar, Gent wil dat kunstje herhalen. Het is heerlijk dat ze zo openlijk uitkomen voor hun ambities, maar dat maakt het voor de staf en de spelersgroep niet gemakkelijker."

Ivan De Witte is intussen 73, maar hij blijft een enorme goesting uitstralen.

"Toen AA Gent in 2015 kampioen werd, sprak hij stilletjes de hoop uit om dat kunstje binnen de vijf jaar nog eens te herhalen. Dat is niet gelukt, maar het toonde wel zijn drive, bezetenheid en ambitie. Daarmee zal hij het zijn trainer soms wel eens moeilijk maken, maar dat moet hij vooral blijven doen. Hij moet niet veranderen. Ivan is iemand die mensen altijd pusht en dat hoort ook zo als je de top wil bereiken en de strijd wil aangaan met Club Brugge. Hij wil van AA Gent de vaste uitdager van Club maken en de onbetwiste nummer twee van België. Als je dat op dit moment vergelijkt met Anderlecht en Standard, dan heeft Gent grote stappen gezet en een serieuze voorsprong genomen. Het is mooi voor de fans en voor de volgers dat er nog zulke mensen zijn in het voetbal. Een compliment voor Ivan, want hij is op een leeftijd gekomen waarmee hij in deze periode bij de 'kwetsbare' groep behoort. Maar als je hem bezig hoort, heb ik niet het gevoel dat hij daarbij zit. Ivan blijft gezond ambitieus."

Ook dankzij het andere deel van de tandem, Michel Louwagie?

"Ik heb al een paar keer gelezen dat Michel het rustiger aan wil doen, maar dat kan hij niet. Het is een stille, maar harde werker die niet loslaat. Hij zou alles doen voor zijn club. Wie was het die een paar weken geleden in de werkgroep van de Pro League de boel nog deed keren? Louwagie, hé. Dat typeert hem. Zo slim en sluw, altijd dicht tegen het randje. Zolang de structuur van de KBVB en de Pro League het toelaat dat mensen van een club een dubbele pet opzetten, zal hij er handig op inspelen. Als er beslissingen genomen moeten worden, staat Gent doorgaans wel aan de goede kant, hoor. Michel is iemand die de vuurlinie niet schuwt, de kritiek neemt hij er wel bij. Louwagie is de perfecte generaal."

Zie je in Gent echt een uitdager voor Club Brugge?

"De kern is goed en oogt aantrekkelijk. Als ze een tandje kunnen bijsteken qua efficiëntie, zie ik ze wel in de buurt komen. Ik vond Gent vorig jaar al aantrekkelijk voetballen, maar ze lieten vooral in het begin punten liggen tegen de mindere goden. In Brugge maakte Thorup geen goede beurt (4-0-nederlaag, red.), dat zal niet meer getolereerd worden."

Er komt zeker nog een spits bij, de naam Mbokani is al gevallen in de wandelgangen.

"Dat verbaast mij niet. Ik begrijp niet dat hij nog altijd geen akkoord heeft met Antwerp. Welke topclub Mbokani ook binnenhaalt... Die doet een goede zaak. Het is nog steeds de beste spits in België. Of dat dan nog voor één of twee jaar is, moeten we afwachten. Maar hij is transfervrij, dus het is sowieso geen zware investering."

Het is opvallend dat zowel Genk als Gent zich al stevig geroerd heeft op de transfermarkt. Club Brugge zal nog wel volgen. De coronacrisis legt de kloof tussen arm en rijk pijnlijk bloot.

"Clubs die de voorbije jaren goed gewerkt hebben, beschikken over een buffer. Zij voelen dat er clubs in de miserie zitten, dat er clubs moeten vechten om te overleven. Gent, Genk en Club zullen het verschil nog groter kunnen maken en dat is volledig hun verdienste."