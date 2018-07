"Zo trots" Courtois beste keeper van WK 16 juli 2018

't Was een prijs die Thibaut Courtois niet meer verwacht had. Doelman van het toernooi. Die Golden Glove Award krijgt hij binnenkort opgestuurd - hem afhalen in Rusland was nooit gepland. "Het is een van de grootste individuele bekroningen die je als doelman kan winnen. Ik ben zo trots", reageerde hij gisteren. Courtois had zich er eigenlijk al bij neergelegd dat de trofee naar Hugo Lloris zou gaan, de aanvoerder van de Fransen. "Ach, ze kiezen toch meestal een keeper uit de finale", zei hij zaterdag. Maar toen Lloris gisteren blunderde tegen Kroatië, voelde hij dat de buit binnen was. "Ik heb op dit WK het ongelijk van een aantal mensen aangetoond, denk ik." Een verwijzing naar de kritiek in Engeland waar Courtois nooit helemaal naar waarde geschat is. "Ik voelde me super op dit WK. Ik nam mijn vorm van de laatste maand bij Chelsea mee. Mezelf de beste in de wereld noemen, wil ik niet."

