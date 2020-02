Exclusief voor abonnees "Zo snel mogelijk terug zijn" Colassin 24 februari 2020

Veertien dagen. Zo lang is het geleden dat Antoine Colassin (18) een operatie aan de enkel onderging. Anderlecht denkt de aanvaller, goed voor drie doelpunten in 2020, in de play-offs te kunnen recupereren. "Ik hoop zo snel mogelijk terug te zijn", aldus Colassin gisteren in de marge van de zege tegen Eupen. "Ik voel me redelijk goed, ik heb niet veel pijn, maar het is wel moeilijker dat ik nauwelijks mag bewegen. Om de tijd te doden, kijk ik veel voetbal. Ook mijn eigen matchen, om zo bij te leren." Een mentaliteit die Anderlecht waardeert, net als zijn uitstekende prestaties uiteraard: het wil de komende maanden met Colassin en zijn entourage rond de tafel zitten om zijn contract open te breken. (PJC)