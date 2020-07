Exclusief voor abonnees "Zo rustig als tijdens lockdown, dát hoeft nu ook weer niet" 04 juli 2020

Josefien Maes (34) uit Gent beviel op 14 april - in volle lockdown dus - van haar tweede dochtertje, Annabel. "We wisten op voorhand dat het er helemaal anders aan toe zou gaan dan toen Babette geboren werd. Na de bevalling van mijn oudste kindje had ik geen moment rust in het ziekenhuis. Er was continu bezoek. Heel intensief. Als je bezoek onbeperkt toelaat, ben je eigenlijk tien uur per dag bezig met mensen ontvangen. En dat terwijl je nog aan het zoeken bent naar het ritme met je kind. Als je dan ook nog eens borstvoeding geeft, zorgen die vele bezoekers voor een extra stressfactor. Maar zoveel rust als bij de geboorte van Annabel hoeft nu ook weer niet. Enkel mijn man Thomas mocht maximaal één keer op bezoek komen. Je ligt daar helemaal alleen in het ziekenhuis. Dat was erg. Het is gewoon saai. Ik wou zo graag Annabel tonen aan haar zusje, die toen 2,5 was, en aan de meter en de peter. Dat kon allemaal niet. Een gulden middenweg zou ideaal zijn." (LVB)

