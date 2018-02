"Zo'n knuffel was veel te lang geleden" SWINGS WEER THUIS 27 februari 2018

00u00 0

Bart Swings, de eerste Belgische medaillewinnaar op de Winterspelen sinds 1998, is terug thuis. Gisteravond landde hij op Schiphol, van waar het met de Thalys naar Antwerpen ging. In de ijzig koude hal van het Centraal Station werd Swings - zilveren plak om de nek - op warm gejuich onthaald door familie en vrienden. Daar was ook vriendin Annelyn bij. Zij werd meteen getrakteerd op een stevige knuffel - "want dat was al veel te lang geleden". Swings was bijzonder geëmotioneerd. "Het is heel speciaal om alle mensen die ik graag zie zo bij mekaar te zien." Veel tijd om te bekomen van zijn Zuid-Koreaans avontuur zal Swings niet hebben. "Ik ga zeker goed slapen vannacht. Morgen neem ik nog een dagje rust, maar nadien wordt het al tijd om me voor te bereiden op het WK Allround dat binnen twee weken start. In principe is top drie ook daar zeker mogelijk, maar het zal niet gemakkelijk zijn. De Nederlanders hebben ook sterke Spelen achter de rug... Maar daar wil ik vandaag nog niet aan denken, ik wil nu vooral genieten."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN