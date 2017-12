Uitgewezen Kristina krijgt bezoek van beste vriendinnetjes: "Zo lief, al die cadeaus. Maar we willen vooral naar huis" Kurt Wertelaers

05u15 0 PHOTO NEWS Kristina's hartsvriendinnen vlogen haar meteen om de hals. De meisjes konden urenlang spelen in het terugkeerhuis in Tubeke. De Krant Hartverwarmend bezoek gistermiddag aan het terugkeerhuis voor illegalen in Tubeke, waar sinds een week de Armeense Kristina (11) met haar mama, broer en zusje verblijft. Na negen jaar moet het gezin uit Eeklo het land verlaten. Kristina's hartsvriendinnetjes en meester Geert brachten het meisje en haar gezin kerstgeschenkjes. "Zo lief, maar we willen eigenlijk vooral naar huis."

Kristina is het kind van de rekening. Slachtoffer van de ijdele hoop die haar ouders koesterden sinds ze in 2008 in ons land asiel aanvroegen. Al in 2010 wist het gezin - met naast Kristina ook een oudere broer en een zusje van drie - dat hier blijven geen optie was, maar terwijl een procedureslag met de Belgische overheid werd gevoerd, gingen Kristina en haar broer nietsvermoedend naar school. Sinds 2012 is het gezin hélemaal uitgeprocedeerd. De ouders kregen dat jaar een bevel tot uitwijzing en werden uitgebreid geïnformeerd over wat dat inhield en wat de mogelijkheden waren inzake een vrijwillige terugkeer. Er gebeurde niets. Tot vorige week de Dienst Vreemdelingenzaken besloot dat het welletjes was en de lokale politie de opdracht kreeg om het gezin op te sporen en naar een terugkeerhuis te brengen. Alleen in Tubeke was er plaats. Toen de politie aan de deur stond, was de papa van het gezin echter niet thuis. Die leeft inmiddels al een week ondergedoken. En dus wachten Kristina, haar mama, broer en zusje vandaag in in Tubeke tot wanneer ze 'straks' weer naar Armenië kunnen. Alleen weet vandaag niemand wanneer 'straks' precies is. "Al begrijpt u ook wel dat een verblijf hier niet voor lang is", aldus Freddy Roosemont, baas van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Verstandig meisje

Meester Geert Faes, de leraar van Kristina, was en is er het hart van in. "Net als de klasgenootjes", zegt hij. "Er was zelfs heel eventjes een plan om met de klasgenootjes naar Tubeke af te reizen om Kristina nog een laatste keer te zien. Maar het zou te emotioneel zijn voor de hele klas." En dus werd er een plan B bedacht. Gistermiddag stapten twee hartsvriendinnetjes van Kristina uit aan het terugkeerhuis. Samen met meester Geert sleepten ze een berg speelgoed en spulletjes voor Kristina en haar familie naar binnen. "Ze hebben niet eens kerst kunnen vieren", zegt Geert Faes. "Ik vind dit zo'n vreselijke situatie."

Urenlang bleef de leerkracht bij de meisjes die spelend hun hart ophaalden. Voor de leerkracht was het een emotionele dag. "Dat gezin heeft hier niets. In een kaal appartementje wachten ze op een toekomst die ze niet willen." Hij snapt het ook helemaal niet. "Kristina zat bij mij in de klas. Ik ben haar rapport hier komen afgeven. Het was een goed rapport. Het is een verstandig kind. Ze heeft zoveel mogelijkheden om het hier te maken. Ze is ook Belgisch. Ze is Vlaams. Als je van in de kleuterklas in Eeklo woont, dan ben je van Eeklo, dan ben je niet meer van Armenië. Het meisje schrijft de taal niet eens en Armeens spreken doet ze amper."

