Exclusief voor abonnees "Zo lang heb ik gezwegen, maar nu niet meer" Valérie Thys (44) Edegem, presentatrice 04 juni 2020

00u00 0

"Als kind in een geprivilegieerde omgeving merkte ik niet veel van racistische opmerkingen. Nu pas besef ik wat mijn moeder moet hebben meegemaakt, toen ze in de jaren 80 met mij over straat liep en de reactie kreeg 'wat een schoon geadopteerd kindje' ik was. Want zodra ik de veilige cocon van mijn ouderlijk huis verliet, was daar de realiteit. Ik mocht niet binnen in een discotheek. Hoorde dat ik niet slim genoeg was, dat ik terug naar mijn land moest of bananen moest gaan eten. Ook nu nog krijg ik de vraag van omstaanders of ze eens aan mijn haar mogen komen, of verschieten ze dat ik Nederlands spreek. Al die tijd zweeg ik, uit schaamte, uit zelfbehoud. Ik wilde niet doorgaan voor 'zeurderige neger' - waargebeurd. Maar doe ik nu mijn mond niet open, zal dat nooit gebeuren. Het mag niet dat de volgende generatie nog stééds met racisme te maken zal krijgen."

