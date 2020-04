Exclusief voor abonnees "Zó blij dat we weer klanten mogen ontvangen" David Van Uytsel, zaakvoerder tuincentrum Kontich 16 april 2020

In het tuincentrum Van Uytsel in Kontich werd gisteren een flesje champagne ontkurkt op het goede nieuws van de Nationale Veiligheidsraad. "We kregen de laatste dagen veel berichtjes van klanten die hoopten dat we weldra weer konden opengaan. En dat werd tijd, want we leden tot nu toe al een omzetverlies van 2 miljoen euro", zegt medezaakvoerder David Van Uytsel. "Twee weken geleden openden we een webshop om de schade te beperken. Elke dag konden we met drie bestelwagens aan honderd adressen leveren. Zo hebben we de economische werkloosheid kunnen beperken: alle vast ingeschreven werknemers konden aan de slag blijven, alleen voor de interims lukte dat niet. Maar zo'n webshop is het toch niet helemaal: mensen maken meestal hun keuze door rond te wandelen in het tuincentrum. Dat van ons is 15.000 vierkante meter groot."

