"Zó blij dat Tobias er is" Sven Kums toont petekind op Wereld Downsyndroomdag

"Ik heb enorme bewondering voor Tobias." Geen beter moment dan Wereld Downsyndroomdag om die bewondering voor zijn petekind in de verf te zetten, vindt Anderlecht-kapitein Sven Kums. Tobias (bijna 3) is een 'downtje'. Dat heeft enkele medische ongemakken met zich meegebracht, met wekenlange ziekenhuisopnames tot gevolg. Maar veel belangrijker: het sprankelende karakter van de peuter heeft het leven van Kums en zijn familie ten goede veranderd. "We zijn zó blij dat hij er is. Tobias is een fantastisch kind." Svens schoonzus Julie De Clercq, mama van het jongetje, onderging tijdens haar zwangerschap geen NIP-test, maar dat vindt ze net een goede zaak. "Want stel dat we de test wél gedaan zouden hebben, dan hadden we een keuze moeten maken waarvan we de gevolgen op dat moment niet konden inschatten." (NVK)

