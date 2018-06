"Zizou deed het fantastisch" Beenhakker 01 juni 2018

Leo Beenhakker (75) was twee periodes trainer van Real Madrid ('86-'89 en '91-'92) en was aan het golfen toen hij op de hoogte gebracht werd van het ontslag van Zinédine Zidane. De Nederlander loopt hoog op met de Fransman. "Hij heeft het fantastisch gedaan, toch? Als je de Champions League drie keer na mekaar wint, heb je je plaats in de geschiedenis van Real Madrid. (lacht) Ik was al blij dat ik vier keer in de halve finale stond - en dan heb je niet eens iets gewonnen. Ik ken zijn argumenten om te stoppen niet, maar Zidane heeft zijn waarde gehad voor de club. Eerst als speler, nu als trainer." (FDZ)