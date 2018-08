"Zitten er holebi's of transgenders in je team? Dat komt jouw eigen talenten alleen maar ten goede" opinie 31 augustus 2018

0

<<In Vlaamse bedrijven is er vaak

weinig aandacht voor de belangen

van holebi's en transgenders, omdat

werkgevers denken dat het niet nodig

is om actie te ondernemen. Maar de

talloze meldingen van rechtstreekse

of onrechtstreekse discriminatie en

het feit dat zo'n 20 procent van de

werkende holebi's in de kast blijft op

het werk, bewijzen dat een extra in-

spanning geen kwaad kan. Gelukkig

schieten nu meer en meer bedrijven

wakker. Denk maar aan Accenture en

BNP Paribas Fortis. Zij hebben

samen met onze vzw het platform

Open@Work gelanceerd, dat

netwerkevenementen organiseert

voor hun lhbt-werknemers. Of let er

eens op hoe steeds meer bedrijven in

hun vacatures vermelden dat ze

iedereen aanmoedigen om te sollici-

teren, ongeacht geslacht, seksuele

oriëntatie, culturele achtergrond,

noem maar op. Met zulke initiatieven

toon je als werkgever aan dat je open

staat voor divers talent en creëer je

een inclusief klimaat.>>

