'Zinzen & Van Cauwelaert' fileren de verkiezingen op Canvas 05 juli 2018

We staan op 100 dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober, en dus laat de VRT-nieuwsdienst stilaan in zijn kaarten kijken over hoe die aangepakt zullen worden. Het is nu al uitkijken naar 'Zinzen & Van Cauwelaert', de werktitel van een laatavondprogramma op Canvas dat twee weken voor de verkiezingen van start gaat. Met, zoals de naam al verklapt, oud-VRT-journalist Walter Zinzen (81). Hij was aan de Reyerslaan Afrika-kenner en kuitenbijtend anker van nieuwsprogramma's als 'Terzake', 'Panorama' en zijn eigen 'Zinzen'. Maar ook na zijn pensioen bleef hij zijn kritische zelf. Aan zijn zijde staat Rik Van Cauwelaert (68), voormalig hoofdredacteur van 'Knack' en gepokt en gemazeld in de Belgische politiek. In het Canvas-programma zullen de twee elke avond van maandag tot en met donderdag hun eigen visie geven op wat er die dag in ons land is gebeurd. Ivan De Vadder wordt de moderator van wat we nu al de Vlaamse 'Statler en Waldorf' - het legendarische mopperduo van 'The Muppet Show' - kunnen noemen. (MC)

