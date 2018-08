"Zijn verplicht om resultaat neer te zetten" Vanderhaeghe 09 augustus 2018

Yves Vanderhaeghe kijkt uit naar zijn eerste Europese wedstrijd met AA Gent. "De eerste Europese match is sowieso speciaal, omdat je weet dat het nog een niveautje hoger is", zegt Vanderhaeghe. "Een club als AA Gent heeft altijd de ambitie om in de groepsfase terecht te komen. Daarom zijn we verplicht om een resultaat neer te zetten. In de competitie is dat resultaat nu amper één op zes, maar toch speelden we twee hoopgevende partijen, waarin we op elk moment de match beslist konden hebben. We hebben alleen efficiëntie gemist. In een Europese match zal het er toch op aankomen om daarin beter te doen."

