"Zijn techniek? In Brazilië jongleerde hij met blote voeten op straat" Vader Edmilson 28 april 2018

Edmilson Paulo da Silva. Net vijftig geworden. Ex-voetballer van onder meer Seraing en Standard. Papa van Junior, uitblinker in play-off 1. Met trots kijkt hij naar de prestaties van zijn zoon. "Dieu est grand. God is groot. Ik ben bijzonder blij dat hij het zo goed doet. Na zijn ziekte in het begin van het seizoen (hij had een maag-darmbloeding, red.), is Junior sterker teruggekomen. Dat hij het nu zo goed doet in play-off 1, is normaal. Hij kijkt daar al zolang naar uit. Standard verbaast me, elke wedstrijd opnieuw. Veel mensen dachten dat ze na de bekerwinst een figurantenrol zouden spelen. Dat is duidelijk niet het geval."

