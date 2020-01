Exclusief voor abonnees "Zijn humor is hard en bijtend, hijzelf niet" 30 januari 2020

Jeroom Snelders is vanaf maandag jurylid in het assisenproces rond de moord op een kapster uit Tienen. Als cartoonist staat Jeroom bekend om zijn harde grappen, waarin geregeld seksisme en geweld opduiken, en in de jury van 'De slimste mens' doet hij graag raar. Vreemd dat hij dan in een échte jury mag zitten? Oud-assisenvoorzitter Edwin Van Fraechem en Jerooms voormalige hoofdredacteur Guy Mortier vinden van niet. "Wie denkt dat hij ook maar iets gemeen heeft met de ongevoelige, brute types die hij zo graag te kijk zet in zijn grappen, vergist zich deerlijk", zegt Mortier.

