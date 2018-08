"Zijn favoriet in onze poule" VOLLEYBAL | Yellow Tigers starten EK-campagne 14 augustus 2018

00u00 0

Woensdagavond om 20u30 beginnen de Yellow Tigers in De Lange Munte in Kortrijk aan hun EK-kwalificatiecampagne met IJsland als eerste tegenstander. "Wij starten dan wel als favoriet in deze groep, maar toch willen wij het match per match bekijken", meldt een tevreden coach Gert Vande Broek na een uitstekende Volley Nations League en vijf overwinningen op vijf in oefenmatchen tegen Spanje en Bulgarije.

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN