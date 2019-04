Exclusief voor abonnees "zijn beslissing respecteren" Sarri na prachtgoals Hazard 09 april 2019

De deur voor een transfer gaat verder open. Een eerlijke trainer zei iets te veel. Transferbaas Marina Granovskaia houdt Real Madrid nog altijd af, maar hoelang nog? Maurizio Sarri hielp haar niet: "De club wil hem liever niet verkopen, maar ik denk dat we zijn beslissing moeten respecteren. Hij zit in zijn laatste jaar, maar als hij de andere beslissing neemt, zullen we daar rekening mee houden. We zullen proberen, maar het is niet makkelijk." Bij Real wrijven ze zich in de handen. Een extra troef in de gesprekken tussen de clubs die tot gisteren nog altijd niet tot een akkoord leidden.

