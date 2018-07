"Zij vormen ideale tandem" SKY-PLOEGLEIDER 19 juli 2018

Rivaliteit tussen Thomas en Froome? Sky-sportdirecteur Nicolas Portal hoort het donderen in Keulen als hem er naar wordt gevraagd. "Ze vormen de perfecte tandem", vertelde de Fransman gisteren even voorbij de finish. "Thomas en Froome hebben ingespeeld op de situatie. Toen Kwiatkowski op tien kilometer van de streep het tempo hoog hield, merkten we dat een aantal klassementsrenners in de problemen kwamen. Anderen bleken op hun limiet te zitten. Dat was dus een sleutelmoment in de koers en onze jongens hebben die opportuniteit goed aangevoeld." Dat het niet gemakkelijk wordt met twee hanen op een erf, legden we ook Portal voor. "Geen probleem! Chris blijft onze kopman en wordt door het team voor honderd procent gesteund. En Geraint is de ideale back-up mocht er iets fout gaan. Movistar heeft ook drie klassementsrenners. Wij twee." (DNR)

