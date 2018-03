"Zij speelden roulette en zetten alles op rood" Custovic 12 maart 2018

Adnan Custovic reageerde ontgoocheld na de nederlaag tegen Standard. "Deze match is een perfect voorbeeld van hoe we de zege zelf weggeven, al moet ik toegeven dat we voor de rust wel wat geluk hadden. Standard voetbalde goed en creëerde kansen. Maar in de tweede helft speelde Standard roulette. Ze zetten alles op rood en namen heel veel risico, waardoor ze drie keer konden scoren." Maar Custovic legde de fout vooral bij zijn eigen spelers. "Ze waren niet slim genoeg in bepaalde situaties, zoals bij het tweede tegendoelpunt. Op de tegenaanval stonden we vijf tegen drie, maar verliezen we de bal waarna Standard gelijkmaakt." Custovic zag ook dat Mehdi Carcela de wedstrijd deed kantelen. "Hij is een echte topspeler. Zijn entree heeft veel veranderd. Kijk: ik ben zeer teleurgesteld, zelfs al was Standard de betere ploeg. Wij hebben de zege zelf weggegeven door stomme fouten. We hebben veel te analyseren de komende dagen." (FDZ)

