"Zij schaakt met je"

05 juli 2019

Ondanks de 1-6, 3-6 in 55 minuten speelde Alison Van Uytvanck (WTA 58) niet eens zo'n slechte match tegen Ash Barty (WTA 1). "Het is best wel een beetje frustrerend, maar zij was ongelooflijk goed", moest de Brabantse toegeven. "Ik deed bij momenten de juiste dingen, maar zij speelt het zo slim. Ze was gewoon aan het schaken met mij. Ik heb geprobeerd oplossingen te zoeken door naar het net te gaan, maar uiteindelijk weet zij heel goed wat ze doet." Van Uytvanck zit nog in het dubbelspel, maar moet dan een moeilijke programmapuzzel oplossen. "Mijn broer trouwt op 9 augustus waardoor ik niet direct naar Amerika kan", glimlachte ze. "Maar ik wil dat niet missen." (FDW)