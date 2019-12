Exclusief voor abonnees "Zij is degene die óns opmontert" Athina Merckx (14) vecht tegen tumor 10 december 2019

00u00 0

Athina Merckx (14), kleindochter van Eddy en dochter van Axel, moet twee jaar lang een chemokuur ondergaan. Zo proberen de artsen een agressieve maar niet-levensbedreigende tumor in haar knie te bestrijden. Athina, die met haar ouders in Canada woont, werd eerder dit jaar al geopereerd in Ohio. Maar het gezwel - een zogenaamde desmoïd, die in het weke bindweefsel van gewrichten kan ontstaan - keerde toch terug. "De eerste diagnose was een harde klap - ze had kanker en zou haar been verliezen", zegt Axel. "Uiteindelijk bleek het een niet-levensbedreigende tumor, waar ze tegen kan vechten. De kans op een volledige genezing is groot. Athina staat er zelf ook heel positief tegenover - ze verliest niet snel de moed. Zij is vaak degene die ons opvrolijkt in plaats van omgekeerd." (SSL/JDK)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis