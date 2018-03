"Ziekte leren kennen via Greipel" Ambassadeur van 'Een hart voor ALS' 01 maart 2018

'Een hart voor ALS' is een vzw die zich inzet voor meer en concreter onderzoek naar de spierziekte ALS. De vzw organiseert op 13, 14 en 15 juli de Ortler Mountain Challenge, een driedaagse op de Stelvio met als doel fondsen te werven om zo de onderzoeken mee te financieren. De Gendt volgt als ambassadeur Edward Theuns op. "Ik heb niet lang getwijfeld", vertelde De Gendt gisteren tijdens de voorstelling van de Challenge in de Gentse Ghelamco Arena. "De connectie met de Stelvio (waar De Gendt in 2012 de koninginnenrit van de Giro won, red.) lijkt me duidelijk. Maar er is nog een tweede link: ik heb vorig jaar gezien wat voor een vieze ziekte ALS is, door André Greipel, wiens moeder aan de ziekte is overleden. André was er nooit echt open over, maar ik merkte wel wat het met een mens doet. Dat ik mijn bekendheid kan gebruiken om de vzw en de Ortler Mountain Challenge extra onder de aandacht te brengen, vind ik positief." De Gendt hoopt stiekem dat ook André Greipel zelf nog een handje toesteekt. "Misschien spreek ik hem er over aan tijdens Parijs-Nice." Meer info: www.ortlermountainchallenge.com. (DNR)

