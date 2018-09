"Ziekenhuis is mijn tweede thuis" Jarne (13) al hele leven in behandeling 06 september 2018

De kleine Jarne Van Dender (13) leeft zich uit in de speeltuin. Niet zomaar een speeltuin, maar die van het Kinderziekenhuis Prinses Elisabeth in Gent. De wirwar aan gangen in het gebouw kent hij als z'n broekzak, want al zijn hele leven moet hij ernaartoe voor behandelingen en opnames. "Ze kennen me hier. Dit is mijn tweede thuis." Jarne is chronisch ziek en zal nooit oud worden. Dat neemt niet weg dat de vrolijke jongen dé sfeermaker is in het nieuwe Eén-programma 'Kinderziekenhuis 24/7'.

HLN