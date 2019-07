Exclusief voor abonnees 'Zieke' Chevalier wil naar Valenciennes 03 juli 2019

Nadat Teddy Chevalier vorig weekend omwille van een liesletsel aan de kant was gebleven, is hij nu afwezig op training wegens ziekte. De goalgetter van KV Kortrijk lijkt alle middelen te gebruiken om een transfer naar de Franse tweedeklasser in zijn buurt, Valenciennes, te krijgen. De Fransen bieden evenwel peanuts, die dan nog alleen maar te betalen zijn als de club niet degradeert. Vier jaar geleden speelde Chevalier exact hetzelfde spel toen hij zijn overgang naar het Turkse Rizespor forceerde. (ESK)