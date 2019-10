Exclusief voor abonnees "Zie nog WK-kans in België 2021" VAN AVERMAET 01 oktober 2019

Met het voor België ontgoochelende WK zet Greg Van Avermaet een streep onder zijn seizoen, al klimt hij door zijn achtste plek in Yorkshire nog een plek op de UCI-wereldranking: "Ik zag dat ik nu vierde sta, en eerste in de eendagskoersen", aldus Van Avermaet bij zijn aankomst in Zaventem. "Als ik bij de beste vijf coureurs ter wereld hoor in punten, kan ik niet zeggen dat mijn seizoen slecht is. Regelmaat is een van mijn sterke punten. Maar de uitschieters ontbraken wat. Mijn zwakte is dat ik misschien iets moeilijker win dan sommige andere renners." Toch gelooft Van Avermaet niet dat hij in Yorkshire zijn laatste kans op een WK-titel verkeek: "Ik zie nog een kans in België in 2021, als ik mijn niveau kan aanhouden. Philippe Gilbert is drie jaar ouder... Yorkshire is een gemiste kans, maar in zo'n extreem koud weer kan ik moeilijk boven mezelf uitstijgen. Van de kritiek na het WK ga ik me niet te veel aantrekken. Anders raak je rap in een depressie. Sommige mensen weten niet welke impact dat weer heeft op je lichaam. Zijn er fouten gemaakt? Misschien ja, maar kun je kwaad zijn als iedereen 300% zijn best deed?" (BF)

