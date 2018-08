"Zie maar weinig zwakke punten bij hen" POZNAN-Coach Djurdjevic 09 augustus 2018

Lech Poznan startte sterk in de Poolse competitie met drie opeenvolgende zeges. Desondanks schuift de Servische coach van de Polen, Ivan Djurdjevic, de favorietenrol gretig richting Genk. "Het is moeilijk om zwakke punten te vinden in hun elftal", zei hij gisteren op zijn persconferentie. "De knallen van Malinovskyi, het vernuft van Pozuelo en de snelheid op beide flanken maken van Genk een razend gevaarlijke ploeg. Maar dat maakt onze motivatie om sterk te presteren alleen maar groter. Voor mijn ploeg wordt dit een mooie test om te zien hoe ver we staan."

