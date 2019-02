"Zet jobstudenten in als reservemilitairen" Ook dit staat in veiligheidsplan 13 februari 2019

N-VA gooide gisteren nog enkele - oude en nieuwe - voorstellen op tafel. Zo wil partij dat er werk wordt gemaakt van een wettelijk kader om de noodtoestand uit te roepen, zoals in Frankrijk en Nederland, zodat de overheid in tijden van terreur bijvoorbeeld preventief huiszoekingen kan doen. Dat voorstel werd afgeblokt in de regering-Michel. De partij wil ook vrijwilligers inzetten bij de politie, bijvoorbeeld om kinderen te laten oversteken aan een school. Die moeten dezelfde opleiding krijgen als reguliere agenten, maar kunnen de werkdruk verlichten. Niet-militaire taken bij Defensie wil N-VA uitbesteden en ze wil jobstudenten inzetten als reservemilitairen. Vandaag bestaat de militaire reserve alleen uit vrijwilligers. Tot slot pleit N-VA voor drugsbehandelingskamers in elk arrondissement, waar verslaafden begeleid kunnen afkicken in ruil voor strafvermindering.

