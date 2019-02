"Zesde keer op straat en nog gebeurt er niets" Anuna De Wever 15 februari 2019

00u00 0

Anuna De Wever (17) geeft vier jonge 'klimaatpelgrims' een high five, nadat ze in drie dagen 60 kilometer gewandeld hebben. Ze waren gisteren met 11.000, de activisten in Brussel. Voor de zesde keer al komen Anuna en de haren op straat om meer aandacht te vragen voor het klimaat. "Maar nog altijd doet de politiek niets, behalve ons naïef noemen en complotten bedenken. Schiet nu toch eens in actie!"

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN