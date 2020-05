Exclusief voor abonnees "Zes uur voor computer om kaartjes te kopen" 22 mei 2020

Het is halftien 's ochtends, het park is nog niet open, maar Moos (5) en Senn (3) zitten samen met hun mama Karin (33) en grootouders Hans (63) en Corry (61) klaar om de Efteling opnieuw te veroveren. "Normaal komen we hier twee of drie keer per maand met ons abonnement, al vier jaar lang. Het waren dus twee zeer lege maanden", vertelt Karin. "Voor de kinderen komt de heropening net op tijd. Deze week vroegen ze nog: 'Mama, wanneer gaan we eens iets écht leuks doen?' (lacht) Het bos zijn ze al een tijdje beu. Ik heb zes uur in de wachtrij op de Efteling-website gestaan om aan kaartjes te geraken, maar het was het wachten waard. Ik ben blij dat ik eindelijk nog eens een uitje kan maken. Dat is al veel te lang geleden." (BHL)

