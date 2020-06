Exclusief voor abonnees "Zelfs zijn tanden werden afgezaagd" Natuurhulpcentrum redt zwaar verwaarloosde leeuw uit circus 17 juni 2020

00u00 0

Op vraag van een Franse dierenrechtenorganisatie heeft het Natuurhulpcentrum Opglabbeek een verwaarloosde leeuw gered uit een Frans circus. "Hij is graatmager, staat vol onverzorgde wonden, zijn tanden werden afgezaagd en zijn nagels uitgetrokken. Het tart alle verbeelding", zegt bioloog Frederik Thoelen van het Natuurhulpcentrum. Jon, zoals de leeuw heet, werd op 5 juni bevrijd. Het dier woog met 116 kilo amper de helft van een normaal gewicht. "Men kwam uit bij ons, omdat er niet veel diensten zijn in Europa die dergelijke operaties op zeer korte termijn kunnen en willen uitvoeren", aldus Thoelen. "Met de hulp van meer dan vijftig bewapende agenten en dertig mensen van de milieupolitie is men het circus binnengevallen." Jon werd onder verdoving weggebracht, de rest van de groep leeuwen mocht niet mee.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen