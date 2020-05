Exclusief voor abonnees "Zelfs het wc-bezoek is een puzzel" 5 schooldirecties uit 5 provincies over heropstart op 2 juni 25 mei 2020

Veel kopbrekens afgelopen weekend in de bureaus van honderden schooldirecteurs in Vlaanderen. Want als de Veiligheidsraad deze week het advies van onderwijsminister Weyts volgt, moeten zij op 2 juni zoveel mogelijk extra leerlingen toelaten zonder de coronaregels te overtreden. En daar komt veel bij kijken, blijkt uit een rondvraag bij vijf schooldirecteurs uit vijf provincies. Krijgen zij hun puzzel gelegd? En hoe?