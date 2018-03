"Zelfs bij twijfel, dien klacht in" 12 maart 2018

"Ook al weet je niet of je op de beelden staat, dien een klacht in." Dat zegt de Gentse politie. Het feit dat de beelden van in het HoGent-sportcomplex intussen van het forum verwijderd zijn, verandert daar niets aan. Een klacht indienen kan bij de lokale politie of de Privacycommissie - en liefst bij allebei. Dat zegt de woordvoerster van staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer (Open Vld). In beide gevallen zal de informatie overgemaakt worden aan het parket.

HLN