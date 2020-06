Exclusief voor abonnees "Zelf films en series beginnen te schrijven" Acteur Koen De Bouw (55) 10 juni 2020

"Onze sector heeft veel te lang stilgelegen en economisch is dat als zelfstandige zwaar. Je zoekt naar alle mogelijke oplossingen om toch inkomsten te vinden. Ik ben bijvoorbeeld zelf beginnen te schrijven aan films en series", aldus Koen De Bouw, voor wie twee langspeelfilms door corona werden opgeschoven naar een latere datum. "Eentje is uitgesteld tot het najaar, de andere zelfs tot volgend jaar. En dan rest de vraag of me dat dan wel lukt qua planning. Maar ik ben vooral blij om weer te mogen beginnen."

