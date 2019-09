Exclusief voor abonnees "Zelden meegemaakt, dit" Alaphilippe (28ste) 30 september 2019

Dat koud en nat weer niet in zijn kaart zouden spelen, had Julian Alaphilippe vooraf meegedeeld. "Ik heb de hele dag afgezien. Dit heb ik in mijn carrière nog maar zelden meegemaakt", aldus Alaphilippe. "Ik kan mezelf niets verwijten." (JDK)