Exclusief voor abonnees "Zeker 750.000 euro omzet kwijt" Bij deze zelfstandigen staat het water nu al aan de lippen 18 maart 2020

Nog voor de overheid het opgelegd had, sloot De Kinderplaneet in Tremelo de deuren. "Openblijven was niet langer verantwoord. We vonden het risico te groot dat een zwangere mama besmet zou raken", zegt Nico Scheers (48). De drie verplichte weken sluiting kosten de winkel met speelgoed, babyuitzet en kinderkledij sowieso al 750.000 euro omzet. "Maar centen zijn op dit moment niet onze prioriteit, wel de veiligheid van onze klanten en ons personeel. Onze winkel bestaat 60 jaar, we zullen deze crisis wel overbruggen." Online kopen op geboortelijsten en in de webshop blijft mogelijk. "We houden 10 van onze 60 personeelsleden aan de slag om de bestellingen af te handelen. Maar ik vrees dat we zo maar een fractie van onze verkoop goedmaken. Onze onlineverkoop was tot nu toe slechts goed voor 5% van de omzet. Onze klanten zijn nu ook niet bezig met kinderkleding: ze willen vooral voedselvoorraad in huis halen. Toch ga ik ervan uit dat ze, als over een week of zo de verveling begint toe te slaan, gezelschapsspelletjes zullen kopen. Hopelijke bestellen ze die dan bij ons en niet in China of Duitsland." (IDV)

