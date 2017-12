"Zeg Maria, waar zit onze Jezus?" 00u00 0

Jozef, Maria en de Drie Koningen staan op de Grote Markt in Brussel te staren naar een kribbe waar enkel nog wat stro in ligt. Vandalen gingen er gisteren met het beeldje uit de kerststal vandoor. De daders knipten een gat in de omheining en konden zo het beeldje bemachtigen. De politie heeft een proces-verbaal opgesteld. Van de 'kidnappers' van Jezus is nog geen enkel spoor. Ook hun motief is niet duidelijk.

